Президент Украины Владимир Зеленский одобрил инициативу по введению лимита цен на российскую нефть на уровне 30 долларов, передает агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе выступления по видеосвязи на конференции в Литве.

Днем ранее газета Politico сообщила, что большая часть стран-членов Евросоюза выступили за введение потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако власти Польши считают необходимым установить потолок на уровне 30 долларов. Зеленский высоко оценил предложение польских коллег. Он считает, что данный уровень цены ввести целесообразно.

«Эта идея гораздо лучше», - отметил Зеленский.

Как стало известно ранее, переговоры ЕС по потолку цен на российскую нефть отложили в связи с разногласиями сторон.

Также накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отказывается поставлять нефть в страны, которые присоединятся к введению потолка цен на российскую нефть. Она обратила внимание на то, что власти страны много раз негативно высказывались о данной инициативе.