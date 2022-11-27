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50 минут назад

В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды

Lenta.ruиещё 1

Подача света, воды и тепла почти полностью восстановлены у всех потребителей украинской столицы. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам чиновников, ремонтные работы в городе находятся на завершающей стадии. Коммунальные службы работают в штатном режиме, аварии на сетях возникают лишь локально.

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«По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

Блэкаут наступил на Украине в среду, 23 ноября, после серии российских ракетных ударов. Полное или частичное отключение света наблюдалось в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Львовской, Киевской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) частях Запорожской и Херсонской областей.

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