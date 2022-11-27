В Киеве почти полностью восстановили подачу света и воды

Подача света, воды и тепла почти полностью восстановлены у всех потребителей украинской столицы. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

По словам чиновников, ремонтные работы в городе находятся на завершающей стадии. Коммунальные службы работают в штатном режиме, аварии на сетях возникают лишь локально.

«По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.