«Окрыляет Путина»: проукраинские активисты устроили акцию против Red Bull

Группа, называющая себя «Проект украинской солидарности», устроила акцию у штаб-квартиры Red Bull, потребовав от компании покинуть российский рынок. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Проукраинские активисты развернули перед зданием Red Bull в Зальцбурге плакат с надписью «Red Bull окрыляет Путина» и картинкой с президентом РФ верхом на быке.
«Red Bull не хочет, чтобы кто-то говорил о том, как они все еще работают в путинской России (в то время как другие компании, такие как Pepsi и Coca-Cola, свернули работу). Поэтому мы приехали к ним в штаб-квартиру в Австрии», - заявили активисты.
В конца августа российские СМИ сообщили, что Red Bull решил остаться в России, но без инвестиций в маркетинг - заказа рекламы, проведения дегустаций и прочего.
В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) заявляли, что французские компании Auchan, Danone и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России.
Гендиректор французской группы Bonduelle Гийом Деброс также заявил, что компания не планирует покидать российский рынок в ближайшее время.