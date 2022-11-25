В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

«Окрыляет Путина»: проукраинские активисты устроили акцию против Red Bull

Мария Иванова

Группа, называющая себя «Проект украинской солидарности», устроила акцию у штаб-квартиры Red Bull, потребовав от компании покинуть российский рынок. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«Окрыляет Путина»: проукраинские активисты устроили акцию против Red Bull
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Проукраинские активисты развернули перед зданием Red Bull в Зальцбурге плакат с надписью «Red Bull окрыляет Путина» и картинкой с президентом РФ верхом на быке.

«Red Bull не хочет, чтобы кто-то говорил о том, как они все еще работают в путинской России (в то время как другие компании, такие как Pepsi и Coca-Cola, свернули работу). Поэтому мы приехали к ним в штаб-квартиру в Австрии», - заявили активисты.

В конца августа российские СМИ сообщили, что Red Bull решил остаться в России, но без инвестиций в маркетинг - заказа рекламы, проведения дегустаций и прочего.

twitter

В Союзе французских предпринимателей (MEDEF) заявляли, что французские компании Auchan, Danone и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России.

Гендиректор французской группы Bonduelle Гийом Деброс также заявил, что компания не планирует покидать российский рынок в ближайшее время.

В мире,Владимир Путин,Coca-Cola,Ашан,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители