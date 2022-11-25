Столтенберг оправдал военную помощь НАТО Киеву

Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не позволить российскому президенту Владимиру Путину победить в конфликте. Как сообщает URA.RU, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством», — заявил глава НАТО.
Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону как государство, а альянс делает все, чтобы обеспечить реализацию этой возможности.
Генсек также считает, что дальнейшая военная поддержка Киева повысит шансы на мирное урегулирование конфликта.
Напомним, что после начала спецоперации России на Украине НАТО стало активно вмешиваться и оказывать Киеву поддержку — как финансовую, так и военную, в виде вооружений.