Столтенберг оправдал военную помощь НАТО Киеву

Оказание помощи Украине странами НАТО необходимо, чтобы не позволить российскому президенту Владимиру Путину победить в конфликте. Как сообщает URA.RU, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Самая срочная задача сейчас — это, конечно, предоставление Украине военной помощи, чтобы не дать Путину победить на Украине, чтобы Украина оставалась суверенным государством», — заявил глава НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону как государство, а альянс делает все, чтобы обеспечить реализацию этой возможности.

Генсек также считает, что дальнейшая военная поддержка Киева повысит шансы на мирное урегулирование конфликта.