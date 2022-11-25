В Нью-Йорке построен самый тонкий небоскреб в мире

В Нью-Йорке завершилось строительство небоскреба Steinway Tower, который называют «самым тонким в мире». Об этом сообщает CNN.
Строительством 435-метрового здания занималась компания SHoP Architects. Оно состоит из 91 этажа, на которых разместилось 46 квартир, в том числе двухуровневых, оформление которых взяла на себя фирма Studio Sofield.
«Мы все бывали в роскошных местах, но мне хотелось создать здание, которого нигде в мире больше не будет… Я хотел создать совершенно особый опыт, который можно будет получить только в Нью-Йорке», — заявил основатель Studio Sofield Уильям Софилд.
Помимо квартир в самом тонком небоскребе также расположен бассейн, частные столовые, поле для игры в гольф, а также терраса с растениями.
Стоимость квартиры в Steinway Tower варьируется от $7,55 млн до $66 млн.