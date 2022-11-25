Зеленский призвал европейцев объединиться против России

«Нет раскола, нет раскола среди европейцев, и мы должны это сохранить. Европа своим объединением помогает себе. Это не помощь Украине противостоять России, это помощь Европе противостоять российской агрессии», — цитирует Зеленского Reuters. Он добавил, что установка потолка цен на российскую нефть в пределах 60-70 долларов выглядит как уступка России. Зеленский предложил решить вопрос кардинально и установить предельную цену на отметке в 30 долларов.