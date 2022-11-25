Лукашенко: надо "сжать зубы" и работать

"Именно так остро сегодня стоит вопрос. Вы в Гомельской области (граничит с Украиной - прим. ТАСС) это почувствовали: это тут рядом с вами. Так это просто запашок понюхали", - сказал он в пятницу на совещании по развитию АПК Гомельской области. - Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется, встаньте и скажите - мы обеспечим. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат".

Он пояснил свое видение свободы и независимости для белорусов. "Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня", - сказал Лукашенко. При этом он отметил, что нынешние власти "не зря 30 лет пестовали и нянчили свое государство для того, чтобы хотя бы дети жили свободно, независимо". Он подчеркнул, что свобода и независимость не означает "что хочу, то и ворочу, хочу работаю, хочу нет". "Свобода и независимость - это возможности", - пояснил президент.