Лукашенко: надо "сжать зубы" и работать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надо "сжать зубы" и работать для того, чтобы не защищать страну с оружием в руках.
"Именно так остро сегодня стоит вопрос. Вы в Гомельской области (граничит с Украиной - прим. ТАСС) это почувствовали: это тут рядом с вами. Так это просто запашок понюхали", - сказал он в пятницу на совещании по развитию АПК Гомельской области. - Не хочется, чтобы наши дети взяли ружье и пошли защищать свою страну. Мне это абсолютно не хочется. Если кому-то из вас хочется, встаньте и скажите - мы обеспечим. Поэтому лучше давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат".
Слова президента привело агентство БелТА.
Он пояснил свое видение свободы и независимости для белорусов. "Поверьте, время очень серьезное: или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах - но это уже без меня", - сказал Лукашенко. При этом он отметил, что нынешние власти "не зря 30 лет пестовали и нянчили свое государство для того, чтобы хотя бы дети жили свободно, независимо". Он подчеркнул, что свобода и независимость не означает "что хочу, то и ворочу, хочу работаю, хочу нет". "Свобода и независимость - это возможности", - пояснил президент.
Он отметил, что при нынешней власти созданы нормальные условия жизни, а дети сельских тружеников имеют возможность получить высшее образование, и напомнил, что сам рос в тяжелейшие годы.
"Тогда люди, взрослые, и моя мать, мечтали о том, чтобы сын, дети получили достойное образование, чтобы они имели равные условия с детьми министров, полковников, генералов, профессоров, академиков и так далее. Мы что этого людям не дали? Дали, даже больше того", - сказал Лукашенко. По его словам, в вузах введен целевой прием для детей аграриев.
"Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди, - сказал он. - Скопытитесь, как в народе говорят <...>. С нами это было уже 80 тому лет назад. По Беларуси прошлись так, что мы до сих пор чихаем", - заметил Лукашенко.