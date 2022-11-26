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1 час назад

Польшу уличили в неудачной попытке столкнуть Россию и Германию

Lenta.ruиещё 3

Польша отказалась от предложения Германии по размещению у себя комплексов ПВО Patriot и посоветовала передать их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой. Однако это попытка оказалась неудачной, отметил обозреватель Gazeta.pl Мачек Кухарчик.

Польшу уличили в неудачной попытке столкнуть Россию и Германию
Фото: 

Он напомнил, что правящая в Польше партия «Право и Справедливость» (ПиС) не поддержала идею Берлина укрепить систему противовоздушной обороны после инцидента с падением ракет в Пшеводуве.

«В результате, скорее всего, ни польская, ни украинская безопасность не усилятся. Выиграет только ПиС в глазах той части своего электората, которая негативно относится к немцам», — считает журналист.

Против предложения ФРГ также высказался глава партии Ярослав Качиньский. Он считает, что лучше разместить системы Patriot на Западной Украине и обучить работе с ними военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Передача средств ПВО странам, которые не состоят в альянсе, отличается от временного размещения военной техники на территории страны — союзницы. Кухарчик напомнил, что ни одна страна НАТО все еще ни сделала ничего подобного.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ заявило, что правительство Германии обдумает вопрос о поставках на Украину зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, на чем настаивает Польша. При этом ранее министр обороны Кристина Ламбрехт говорила, что не может допустить таких поставок, поскольку эти комплексы — часть интегрированной воздушной обороны НАТО.

В мире,Кристина Ламбрехт,Ярослав Качиньский,НАТО,Партия "Право и справедливость",
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