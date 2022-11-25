Датский телеканал TV2 /Bornholm опубликовал кадры с поврежденной частью газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне королевства, снятые с помощью подводного беспилотника. Об этом пишут РИА Новости.
Телеканал обнародовал трехминутный ролик, на котором видна труба газопровода с пробоиной. Это стало первым официальным видео поврежденного газопровода из датской экономической зоны.
«Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории», — сообщили в TV2.
Ранее Би-би-си опубликовала кадры подводных съемок и сделанные с помощью сонара снимки с места взрыва на «Северном поток». Продюсер вещательной корпорации Костас Каллергис сообщил о значительных разрушениях, зафиксированных съемочной группой и привлеченными экспертами.
По его словам, крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения. Он подчеркнул, что обломки разбросаны по большой территории.