Датский телеканал TV2 /Bornholm опубликовал кадры с поврежденной частью газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне королевства, снятые с помощью подводного беспилотника. Об этом пишут РИА Новости.

Телеканал обнародовал трехминутный ролик, на котором видна труба газопровода с пробоиной. Это стало первым официальным видео поврежденного газопровода из датской экономической зоны.

«Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории», — сообщили в TV2.

Ранее Би-би-си опубликовала кадры подводных съемок и сделанные с помощью сонара снимки с места взрыва на «Северном поток». Продюсер вещательной корпорации Костас Каллергис сообщил о значительных разрушениях, зафиксированных съемочной группой и привлеченными экспертами.