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1 час назад

ТВ Дании опубликовало первые кадры поврежденного «Северного потока»

Алиса Селезнёва

Датский телеканал TV2 /Bornholm опубликовал кадры с поврежденной частью газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне королевства, снятые с помощью подводного беспилотника. Об этом пишут РИА Новости.

Телеканал обнародовал трехминутный ролик, на котором видна труба газопровода с пробоиной. Это стало первым официальным видео поврежденного газопровода из датской экономической зоны.

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«Телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и снять новую часть европейской истории», — сообщили в TV2.

Ранее Би-би-си опубликовала кадры подводных съемок и сделанные с помощью сонара снимки с места взрыва на «Северном поток». Продюсер вещательной корпорации Костас Каллергис сообщил о значительных разрушениях, зафиксированных съемочной группой и привлеченными экспертами.

По его словам, крупные сегменты трубопровода были сорваны с места взрывом и переместились на значительное расстояние относительно своего первоначального места расположения. Он подчеркнул, что обломки разбросаны по большой территории.

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