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1 час назад

Лукашенко объяснил белорусам значение свободы и независимости

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил гражданам, что свобода и независимость означают возможности. Об этом он заявил на совещании в Гомеле, передает БЕЛТА.

Лукашенко объяснил белорусам значение свободы и независимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" — хочу работаю, хочу нет — ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость — это возможности», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас в республике «время очень серьезное». Кроме того, по словам Лукашенко, он не хочет, чтобы белорусские «дети взяли ружье» и отправились защищать свою страну. В связи с этим президент призвал работать и выдавать результат, «сжав зубы».

Ранее глава Белоруссии рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также наличие разболтанности в каких-либо вопросах. Лукашенко заявил, что не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы. В ином случае республика будет «пожинать беду», добавил президент.

В мире,Александр Лукашенко,
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