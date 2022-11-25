Лукашенко объяснил белорусам значение свободы и независимости

«Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что "я что хочу, то и ворочу" — хочу работаю, хочу нет — ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость — это возможности», — сказал белорусский лидер.