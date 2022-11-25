Обзор иноСМИ: Ярость Европы и «худшее поколение США»

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«Европа в ярости от прибыли США от украинского кризиса»

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Высокопоставленные европейские чиновники «в ярости» из-за политики администрации Джо Байдена и обвиняют американцев в том, что те наживаются на украинском кризисе, пока страдают страны ЕС, пишет Politico. Один из чиновников ЕС заявил изданию, что США - страна, больше всех выигравшая от этого конфликта.

Самым большим источником напряженности в последние недели были экологические субсидии и налоги Байдена, которые, по мнению Брюсселя, несправедливо ограничивают торговлю для ЕС и угрожают разрушить европейскую промышленность. Пытаясь снизить свою зависимость от российской энергии, страны ЕС обращаются к СПГ из США, но цена, которую платят европейцы, почти в четыре раза выше, чем для самих американцев. Кроме того, ожидается всплеск заказов на военную экипировку американского производства, поскольку у европейских армий не хватает оружия после поставок Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокие цены на газ не являются «дружественными», а министр экономики Германии призвал Вашингтон проявить больше «солидарности» и помочь снизить затраты на энергию.

«Худшее поколение политических элит США»

На каждом уровне управления США бюджеты разбалансированы и ситуация только ухудшается, пишет Уильям Левин в своей статье для The American Thinker. По прогнозам, Нью-Йорк в 2023 финансовом году соберет 73,3 миллиарда долларов налогов и потратит 101,1 миллиарда долларов. Как закроют разрыв в 27,8 миллиарда долларов? Город получает гранты от своего штата на 16,8 миллиарда долларов и 9,3 миллиарда от Казначейства США.

Без щедрости федеральных властей Нью-Йорк обанкротится, отметил Левин. Автор подчеркнул, что госдолг США составляет 30,6 триллиона долларов. В этом году Штаты заработали 4,2 триллиона долларов и потратили шесть триллионов. Левин предложил сравнить нынешнее положение дел с 2000 годом, когда Нью-Йорк потратил 36 миллиардов долларов, из которых 25,1 миллиарда пришлось на налоги, а 11,3 миллиарда - на финансирование со стороны штата и федерального правительства. В том же году федеральное правительство имело доходы в два триллиона долларов и потратило 1,8 триллиона долларов, получив профицит в 236 миллиардов. Госдолг составлял 5,7 триллиона долларов, или 55 процентов ВВП, против 121 процента ВВП сейчас. Другими словами, за одно поколение финансы Америки были разрушены на всех уровнях управления, подчеркнул автор.

Американцы сделали Турции предложение по Сирии

США предложили Турции отказаться от наземной операции в Сирии в обмен на отход сил Рабочей партии Курдистана (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на 30 километров. Как рассказал автор Hürriyet Абдулькадир Сельви, такое предложение прозвучало на встрече начальников генштабов США и Турции.

Сельви заявил, что такие переговоры естественны - в Кобани есть и американские солдаты, район находится под контролем США. Но наземная операция неизбежна, потому что данные Турции обещания до сих пор не выполнены, атаки РПК не прекратятся, пока Турция не обоснуется в регионе, считает автор. Несколько дней назад Анкара провела воздушную операцию на севере Сирии, власти страны допустили, что за ней последует наземная.

Байдена раскритиковали за шутку о медицинском обследовании

Президент Джо Байден отшутился в ответ на вопрос журналистов, поинтересовавшихся у 80-летнего президента, когда он завершит свое ежегодное медицинское обследование.

«Думаете, мне оно нужно?» - сказал Байден.

Затем он отметил, что часть медосмотра уже пройдена, а оставшееся будет сделано до конца 2022 года. Об этом рассказал британский таблоид Daily Mail и читатели газеты заявили, что врач, признавший Байдена годным к президентской работе, должен лишиться лицензии.

«Его должен обследовать патологоанатом», - написал blackirishblonde.

«Да, обследование определенно нужно, особенно когнитивные тесты», - добавила debracstate.

Япония задумалась о ракетах дальностью до трех тысяч километров

Власти Японии рассмотрят вопрос о разработке управляемых ракет дальностью до трех тысяч километров, сообщает Mainichi Shimbun. Разместить их планируют на Хоккайдо и в других частях страны.