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1 час назад

Politico: Европа в ярости от обогащения США на украинском кризисе

Елена Прошина

Европейские политики недовольны действиями США, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Politico: Европа в ярости от обогащения США на украинском кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — сказал один из источников.

В статье отмечается, что европейские политики «в ярости от администрации Джо Байдена», из-за чего единство западных союзников пошатнулось. По их мнению, Вашингтон наживается на общем кризисе. Один из главных раздражителей для европейцев - экологические субсидии и введенные президентом США налоги, которые несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента.

При этом европейские лидеры обсуждали с Байденом влияние американской политики на рынки ЕС. Как оказалось, американский президент не знал о ее последствиях для Евросоюза, что стало большой проблемой.

«Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — сказал Дэвид Клейманн из аналитического центра Bruegel.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее раскритиковал закон о сокращении инфляции в США. По его мнению, Америка производит газ, который продает дороже, чем страны Европы. Кроме того, Вашингтон предлагает огромную финансовую помощь ряду секторов, что в свою очередь «отодвигает европейский проект с рынка».

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,ЕС,
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