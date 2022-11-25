Politico: Европа в ярости от обогащения США на украинском кризисе

Европейские политики недовольны действиями США, зарабатывающего на украинском кризисе и на дефиците энергоресурсов в странах ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
«Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — сказал один из источников.
В статье отмечается, что европейские политики «в ярости от администрации Джо Байдена», из-за чего единство западных союзников пошатнулось. По их мнению, Вашингтон наживается на общем кризисе. Один из главных раздражителей для европейцев - экологические субсидии и введенные президентом США налоги, которые несправедливо ограничивают торговлю в Европе и угрожают разрушить промышленность континента.
При этом европейские лидеры обсуждали с Байденом влияние американской политики на рынки ЕС. Как оказалось, американский президент не знал о ее последствиях для Евросоюза, что стало большой проблемой.
«Европейцы явно были разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — сказал Дэвид Клейманн из аналитического центра Bruegel.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее раскритиковал закон о сокращении инфляции в США. По его мнению, Америка производит газ, который продает дороже, чем страны Европы. Кроме того, Вашингтон предлагает огромную финансовую помощь ряду секторов, что в свою очередь «отодвигает европейский проект с рынка».