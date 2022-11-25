В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
58 минут назад

ITV: Лондон передаст Киеву 35 спецмашин и £3 млн на инфраструктуру

Газета.Ru

Лондон должен передать Киеву 35 спецмашин и £3 млн для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на главу британского МИД Джеймса Клеверли.

ITV: Лондон передаст Киеву £3 млн на инфраструктуру
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Сообщается, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о новом пакете поддержки по случаю своего визита на Украину, который был через несколько дней после визита в Киев премьер-министра страны Риши Сунака. По словам Клеверли, поддержка является «практической».

«Британия направит стране еще 35 специальных машин, включая 24 машины скорой помощи и шесть бронированных машин. Глава МИД также объявил о выделении еще трех миллионов фунтов на восстановление местной инфраструктуры, включая школы и убежища», — отметил телеканал.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители