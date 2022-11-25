Раскрыты подробности экспертизы здоровья Саакашвили

Анализ медицинского заключения здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, указывает на его вероятное отравление. Об этом в пятницу сообщила глава проводившей экспертизу неправительственной организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

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"Медицинское заключение состоит из 188 страниц, также изучено 3 тыс. страниц документации, получена экспертиза волос [Саакашвили] из Америки. На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, - отравление", - сказала Джишкариани.

По ее словам, уровень ртути в организме превышает допустимые пределы на 42%, обнаружена интоксикация и другими металлами, и в целях сохранения жизни бывшего президента, его необходимо отпустить на лечение за границу. Джишкариани также отметила, что вся информация о здоровье Саакашвили передана в администрацию президента Грузии.