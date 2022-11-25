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22 минуты назад

«Почему у тебя есть свет»: украинцы высказали недовольство Зеленскому

Елена Прошина

Подписчики президента Украины Владимира Зеленского обратили внимание, что у него всегда есть свет, даже в те дни, когда сам Киев остался без электроэнергии. Об этом пишет Телеграм-канал «Срочно, сейчас».

Свои видеообращения Зеленский записывает из кабинета, где всегда есть свет. Даже в те дни, когда Киев остается без электричества.

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Так, к примеру, отключения электроэнергии в городе были 11, 15, 17 и 23 ноября. В эти дни Киев погрузился во мрак, однако на видео в кабинете президента свет есть. Подписчики задались вопросом, почему у государственного лидера не бывает проблем с электроэнергией, в отличие от граждан.

«Почему у тебя есть свет и связь?! А у твоего народа нет!» — написал один из пользователей.

Ранее Зеленский в своем видеообращении сообщил, что почти все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением, ситуация остается сложной. Он также заметил, что в 15 регионах есть проблемы с водоснабжением. Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях. Зеленский пожелал сидящим в темноте украинцам «сохранить свет в своем сердце».

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
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