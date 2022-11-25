«Почему у тебя есть свет»: украинцы высказали недовольство Зеленскому

Подписчики президента Украины Владимира Зеленского обратили внимание, что у него всегда есть свет, даже в те дни, когда сам Киев остался без электроэнергии. Об этом пишет Телеграм-канал «Срочно, сейчас».

Свои видеообращения Зеленский записывает из кабинета, где всегда есть свет. Даже в те дни, когда Киев остается без электричества.

Так, к примеру, отключения электроэнергии в городе были 11, 15, 17 и 23 ноября. В эти дни Киев погрузился во мрак, однако на видео в кабинете президента свет есть. Подписчики задались вопросом, почему у государственного лидера не бывает проблем с электроэнергией, в отличие от граждан.

«Почему у тебя есть свет и связь?! А у твоего народа нет!» — написал один из пользователей.