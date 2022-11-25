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30 минут назад

СМИ: в Киеве и Одессе начались отключения электроэнергии

Никита Бородкин

Украинские СМИ сообщают об аварийных отключениях электричества в Киеве и Одессе. Об этом пишет ТАСС.

СМИ: в Киеве и Одессе начались отключения электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно заявлению украинской энергопоставляющей компании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК), в Киеве по указаниям «Укрэнерго» применены экстренные отключения.

«Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — подчеркнули в организации.

По информации мэрии, сейчас в украинской столице на семи маршрутах вместо трамваев курсируют автобусы.

В Одессе также действуют аварийные отключения электроэнергии. Утром там заявили о запуске электротранспорта, однако через час его работу снова приостановили ради экономии электричества.

Напомним, что 23 ноября российские военные провели массированные удары по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам. Как отметили в Минобороны, для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

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