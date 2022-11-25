Украинские власти рассказали о ситуации на Хмельницкой АЭС

Он уточнил, что в регионе самая сложная ситуация с электроснабжением. Как утверждает глава администрации, в Хмельницкой области есть 35 процентов мощности от потребности, поэтому есть возможность «подключить всю» критическую инфраструктуру. Несмотря на работу энергетиков, город Изяслав и поселок городского типа Белогорье все еще остаются без электричества.