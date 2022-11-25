В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
9 минут назад

Украинские власти рассказали о ситуации на Хмельницкой АЭС

Lenta.ru

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий заявил, что началось возобновление работы Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об он написал в своем Telegram-канале.

Украинские власти рассказали о ситуации на Хмельницкой АЭС
Фото: СоцсетиСоцсети

«Восстанавливаем нормальную работу ХАЭС: первый блок выведен на мощность 500 МВт, второй — на минимально контролируемый уровень мощности», — сообщил Гамалий.

Он уточнил, что в регионе самая сложная ситуация с электроснабжением. Как утверждает глава администрации, в Хмельницкой области есть 35 процентов мощности от потребности, поэтому есть возможность «подключить всю» критическую инфраструктуру. Несмотря на работу энергетиков, город Изяслав и поселок городского типа Белогорье все еще остаются без электричества.

Ранее энергоблоки ХАЭС были отключены от энергосистемы. Причиной произошедшего стали массовые атаки по энергетическим объектам Украины, добавил Гамалий. По его словам, напряжение отсутствовало в большинстве общин области.

В мире,Сергей Гамалий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители