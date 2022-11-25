Глава «Славянского дома» пожаловалась на угрозы от украинцев в Испании

Глава ассоциации «Славянский дом» в Испании Алла Усанова заявила, что ей и ее сыну поступают угрозы из-за акций в Сан-Себастьяне в поддержку Донбасса и «Бессмертного полка». Об этом сообщает РИА Новости.

Усанова и ее 18-летний сын 19 ноября приняли участие в акции SOS Donbass. После акции, по словам Усановой, украинцы организовали травлю ее сына.

«Они взяли фотографию моего сына, увеличили ее и написали: «эту морду надо запомнить». Каждый день мне приходят голосовые сообщения - иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые - там, где меня называют фашисткой, оставила», - заявила она.

Усанова отметила, что иногда письма с угрозами приходят ей домой, так как украинцам известны ее домашний адрес, телефон и места учебы ее детей. Женщина утверждает, что однажды за ней следили.

Усанова подчеркнула, что украинцы не хотят разбираться, в чем цели ее ассоциации, и не знают, что она в том числе помогает украинским беженцам в Испании.

По словам Усановой, ей также угрожали после митингов в честь Дня Победы и Бессмертного полка.

«Это отвратительно и очень неприятно, когда тебе говорят: «Ходи и оглядывайся, иначе умоешься кислотой», - заключила она.

Ранее El Mundo рассказала, что владельцы старейшего русского ресторана Мадрида - Nordin - начали получать звонки с угрозами, а официантке (при том, что она украинка) угрожали изнасилованием. Сам Нордин марокканского происхождения, рестораном управляет его жена - родившаяся в Мадриде русская.