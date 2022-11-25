Президент Украины Владимир Зеленский не против вернуть Крым невоенным путем, если кто-то предложит такой способ. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, пишет РБК.

«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за», — сказал он.

При этом украинский президент добавил, что если предложенное Украине решение будет предполагать, что полуостров останется в составе РФ, то «на это не стоит тратить свое время».

Зеленский подчеркнул, что конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе все утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.