Стало известно о взрывах в окрестностях Запорожья

В окрестностях подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

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«Обстоятельства выясняются», — написал он.

Информацию о количестве взрывов и местах, где они произошли, Старух не уточнил. Также украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram опубликовало фотографию, на которой можно заметить поднимающийся дым.