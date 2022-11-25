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2 часа назад

Стало известно о взрывах в окрестностях подконтрольного Украине Запорожья

Lenta.ru

В окрестностях подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

Стало известно о взрывах в окрестностях Запорожья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обстоятельства выясняются», — написал он.

Информацию о количестве взрывов и местах, где они произошли, Старух не уточнил. Также украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram опубликовало фотографию, на которой можно заметить поднимающийся дым.

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Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она действовала в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

В мире,Александр Старух,
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