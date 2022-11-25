Стало известно о взрывах в окрестностях Запорожья

В окрестностях подконтрольного Украине Запорожья произошли взрывы. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.
«Обстоятельства выясняются», — написал он.
Информацию о количестве взрывов и местах, где они произошли, Старух не уточнил. Также украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram опубликовало фотографию, на которой можно заметить поднимающийся дым.
Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она действовала в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.