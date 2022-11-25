СМИ: воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

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Сирены слышны в Днепропетровской и Харьковской областях.

23 ноября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о взрывах в ряде украинских регионов. Он подчеркнул, что удары нанесли по энергетическим объектам.

Тогда же на всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. Также сообщалось о перебоях с подачей электричества в некоторых регионах.