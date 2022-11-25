В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

СМИ: воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Лера Букина

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

СМИ: воздушная тревога объявлена в двух областях Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сирены слышны в Днепропетровской и Харьковской областях.

Forbes назвал сценарии для Украины при повторении массированных ударов

23 ноября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о взрывах в ряде украинских регионов. Он подчеркнул, что удары нанесли по энергетическим объектам.

Тогда же на всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. Также сообщалось о перебоях с подачей электричества в некоторых регионах.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.

В мире,Кирилл Тимошенко,Владимир Путин,Верховный суд,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители