СМИ: воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».
Сирены слышны в Днепропетровской и Харьковской областях.
23 ноября заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о взрывах в ряде украинских регионов. Он подчеркнул, что удары нанесли по энергетическим объектам.
Тогда же на всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. Также сообщалось о перебоях с подачей электричества в некоторых регионах.
ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.