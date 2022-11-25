Зеленский заявил о готовности вернуть Крым невоенным путем

По его словам, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией. «Если кто-то готов предложить нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», — сказал украинский лидер.