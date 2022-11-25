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35 минут назад

СМИ: Бельгия и Британия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

Елена Прошина

Между Бельгией и Великобританией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать Лондону необходимое оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Бельгия и Британия поссорились из-за ядерных боеголовок
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, Великобритании требовался специальный изостатический пресс высокого давления, который применяют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Такие прессы производит американо-бельгийская компания EPSI. Источник в правительстве Бельгии заявил, что аналогов этому производству в мире просто не существует.

Бельгийские прессы — важная часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, где происходит разработка, производство и обслуживание ядерных боеголовок Великобритании, отмечает Times.

Официально после Brexit на экспорт пресса требовалась лицензия, которая какое-то время рассматривалась лишь как формальность. Но затем заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, активно выступающий против ядерного оружия, заблокировал сделку. Великобритания в ответ пригрозила отменить заказ на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal, пишет Times. Конфликт двух стран после этого лишь обострился.

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