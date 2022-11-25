Бельгия и Британия поссорились из-за ядерных боеголовок

Между Бельгией и Великобританией возник торгово-дипломатический конфликт после отказа Брюсселя передать Лондону необходимое оборудование для сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Фото: ТАСС ТАСС

Как говорится в публикации, Великобритании требовался специальный изостатический пресс высокого давления, который применяют в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами. Такие прессы производит американо-бельгийская компания EPSI. Источник в правительстве Бельгии заявил, что аналогов этому производству в мире просто не существует.

Бельгийские прессы — важная часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, где происходит разработка, производство и обслуживание ядерных боеголовок Великобритании, отмечает Times.