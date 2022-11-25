Беженка с Украины пожаловалась на очерствевших британцев

Арендодатели в Великобритании не хотят сдавать жилье украинским беженцам и отказывают им «просто из-за статуса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет радиостанции LBC.
Радиостанция взяла интервью у Евгении, которая сбежала из Украины в Британию вместе с четырьмя детьми по программе «Дома для Украины». Она рассказала, что столкнулась с дискриминацией беженцев при попытке найти жилье, когда согласованный шестимесячный срок проживания у принимающей стороны стал подходить к концу.
Евгения сообщила, что британские арендодатели плохо относятся к беженцам, ей пришлось столкнуться с рядом препятствий в поисках собственного жилья. Семья, у которой она временно проживала, предлагала выступить поручителем, но это не помогло.
«Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами», — поделилась украинка.
Приютивший Евгению британец Роб Гамильтон рассказал LBC, что пробовал сам звонить арендодателям от ее имени, однако те отказывались сдавать жилье сразу же, как в разговоре поднималась тема беженцев.
Управление национальной статистики в начале недели провело опрос, результат которого показал, что бежавшие из Украины люди сталкиваются с трудностями при попытке снять жилье в Великобритании. LBC отмечает, что местные власти уже просили принимающие семьи продлить срок размещения беженцев, который в данный момент составляет шесть месяцев. Для этого даже увеличили размер финансовой поддержки, предоставляемой принимающим сторонам. Однако большая часть семей отказалась, так как им требовался «перерыв» после нескольких месяцев «лишений».