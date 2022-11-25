Беженка с Украины пожаловалась на очерствевших британцев

Арендодатели в Великобритании не хотят сдавать жилье украинским беженцам и отказывают им «просто из-за статуса». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет радиостанции LBC.

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Радиостанция взяла интервью у Евгении, которая сбежала из Украины в Британию вместе с четырьмя детьми по программе «Дома для Украины». Она рассказала, что столкнулась с дискриминацией беженцев при попытке найти жилье, когда согласованный шестимесячный срок проживания у принимающей стороны стал подходить к концу.

Евгения сообщила, что британские арендодатели плохо относятся к беженцам, ей пришлось столкнуться с рядом препятствий в поисках собственного жилья. Семья, у которой она временно проживала, предлагала выступить поручителем, но это не помогло.

«Я была удивлена, потому что раньше все люди здесь были очень милы с нами», — поделилась украинка.

Приютивший Евгению британец Роб Гамильтон рассказал LBC, что пробовал сам звонить арендодателям от ее имени, однако те отказывались сдавать жилье сразу же, как в разговоре поднималась тема беженцев.