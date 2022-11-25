В Приднестровье обвинили Кишинев в незаконных действиях в зоне безопасности

Незаконные действия полиции Молдавии в зоне безопасности могут привести к конфликтному противостоянию с милицией Приднестровья. Об это заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной республики Олег Беляков РИА Новости.

Он напомнил о произошедшем накануне задержании сотрудниками молдавской полиции в Бендерах гражданина Приднестровья. Сообщается, что он был тайно вывезен из Бендер и находится в Кишиневе. Гражданин находится в Молдавии в розыске и против него возбуждено два уголовных дела, по каким статьям - не уточняется. Беляков считает, что молдавская полиция, превышая свои полномочия, нарушает права граждан Приднестровья.