Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами — четкое послание Соединенным Штатам о сопротивлении Европы, которая снова пытается следовать лишь своим интересам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью CCTV.

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Автор напомнил, что в начале недели глава Франции организовал банкет, на который пригласил европейских предпринимателей. В статье подчеркивается, что это была не просто теплая беседа за ужином, а «горькая попытка» удержать бизнесменов в стране. Макрон таким образом подавал сигнал: «оставайтесь, не надо уходить», пишет автор публикации.

Он пояснил, что сейчас вышестоящие лица во Франции и во всем Европейском союзе крайне обеспокоены потенциальным уходом предприятий из Европы и перемещением европейского производственного комплекса в США. Компании на фоне резкого повышения цен на энергоносители и увеличения затрат на производства вынуждены всеми силами бороться с кризисом. При этом в США местным компаниям предоставляют щедрые субсидии, а стоимость энергоресурсов на сравнительно стабильном уровне. Поэтому европейским предприятиям гораздо более выгодно «повернуться спиной к ЕС» и перебраться в США, говорится в материале.