На Украине сообщили о взрывах в окрестностях Запорожья

В окрестностях Запорожья, которые подконтрольны Украине, прогремели взрывы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
«В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано», — написал Куртев.
Других деталей произошедшего он не привел. При этом Куртев призвал жителей данных территорий оставаться в укрытиях.
Днем, в нескольких областях Украины, была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. На прошлой неделе РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.