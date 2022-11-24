На Украине сообщили о взрывах в окрестностях Запорожья

В окрестностях Запорожья, которые подконтрольны Украине, прогремели взрывы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано», — написал Куртев.

Других деталей произошедшего он не привел. При этом Куртев призвал жителей данных территорий оставаться в укрытиях.

Днем, в нескольких областях Украины, была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.