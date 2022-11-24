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5 часов назад

На Украине сообщили о взрывах в окрестностях Запорожья

Елена Прошина

В окрестностях Запорожья, которые подконтрольны Украине, прогремели взрывы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

На Украине сообщили о взрывах в окрестностях Запорожья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В окрестностях Запорожья прогремели взрывы. По предварительной информации, прилетов в городе не зафиксировано», — написал Куртев.

Других деталей произошедшего он не привел. При этом Куртев призвал жителей данных территорий оставаться в укрытиях.

Днем, в нескольких областях Украины, была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. На прошлой неделе РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.

В мире,Взрывы и катастрофы,Верховный суд,
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