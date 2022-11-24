Во Франции расследуют финансирование избирательной кампании Макрона

В Le Parisien напомнили, что первоначально расследование начали в марте после доклада Сената и посвятили отмыванию денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. Тогда следователи предполагали, что французский офис McKinsey в течение последних десяти лет не платил налоги, за счет чего расходы государства удвоились в период с 2018 по 2021 года, достигнув одного миллиарда за год. После обысков в компании прокуратура также начала подозревать ее в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Сейчас следователи намерены изучить наличие McKinsey привилегий при заключении госконтрактов.