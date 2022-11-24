Во Франции расследуют финансирование избирательной кампании Макрона

Расследование дела о нелегальном финансировании предвыборной кампании президента Франции Эммануэля Макрона на выборах 2017 года возобновили во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.
Инициатором расследования стала Национальная финансовая прокуратура Франции. Организация поручила вести дело трем следственным судьям.
В Le Parisien напомнили, что первоначально расследование начали в марте после доклада Сената и посвятили отмыванию денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. Тогда следователи предполагали, что французский офис McKinsey в течение последних десяти лет не платил налоги, за счет чего расходы государства удвоились в период с 2018 по 2021 года, достигнув одного миллиарда за год. После обысков в компании прокуратура также начала подозревать ее в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Сейчас следователи намерены изучить наличие McKinsey привилегий при заключении госконтрактов.
На сегодняшний день им удалось узнать о связи между окружением Макрона и компанией. Более того консультанты организации работали над кампанией действующего президента Франции во время выборов в 2017 году. Также следователи утверждают, что они занимали определенные должности в партии «Республика на марше» и министерствах.