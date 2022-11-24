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5 часов назад

Во Франции право на аборт включили в конституцию страны

Илья Родин

Национальное собрание Франции (нижняя палата парлмента) приняло в четверг, 24 ноября, законопроект, согласно которому право на аборт могут включить в конституцию республики. Об этом пишет ТАСС.

Во Франции право на аборт включили в конституцию страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инициативу поддержали 337 парламентариев. Свое несогласие выразили 32 депутата.

Глава комиссии по законодательству Национального собрания Саша Улье пояснил, что депутатам удалось сделать «большой шаг, но это только первый шаг».

Следующий шаг будет сделан в Сенате. Если законопроект получит поддержку и в верхней палате, то он будет включен в конституцию Франции.

В мире,Законопроекты,
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