Во Франции право на аборт включили в конституцию страны

Национальное собрание Франции (нижняя палата парлмента) приняло в четверг, 24 ноября, законопроект, согласно которому право на аборт могут включить в конституцию республики. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инициативу поддержали 337 парламентариев. Свое несогласие выразили 32 депутата.

Глава комиссии по законодательству Национального собрания Саша Улье пояснил, что депутатам удалось сделать «большой шаг, но это только первый шаг».