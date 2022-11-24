Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентной ситуации на украинских АЭС

«Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране», — призвал он, напомнив, что накануне доступ к внешнему энергообеспечению потеряли все четыре работающие АЭС на Украине: Запорожская, Ровненская, Южно-Украинская и