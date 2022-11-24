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24 минуты назад

Украина готовит ужесточение санкций против России

Елена Прошина

Украина разрабатывает новый документ, направленный на ужесточение контроля за выполнением санкций в отношении России. Об этом сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского, передает «РИА Новости».

Украина готовит ужесточение санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что разработкой документа занимается экспертная группа «Ермака-Макфола», которую возглавляет руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и экс-посол США в РФ Майкл Макфол. Проект получил название «Меры по повышению эффективности санкций».

В тексте документа прописаны «конкретные пути, по которым осуществляется обход ограничений, наложенных на РФ» и содержит «призыв к повышению их системности». Авторы проекта предлагают «создать унифицированный список санкций, правонарушителей, компаний и лиц с высоким риском, систему по оценке соблюдения Россией мер, мониторинг данных о ее торговле и улучшенный обмен данными между союзниками».

Также документ предполагает более системный подход к установлению границ для управления и регулирования экономических отношений с РФ, который получил название «Холодная война 2.0». Он предусматривает внедрение специального торгового режима с Россией и направлен на минимизацию торговли и блокирования доступа России к западных технологиям, рынкам и финансам.

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«Это очередной коллективный продукт рабочей группы, обладающий реальным прикладным эффектом: все конкретные компании, схемы обхода санкций, выводы, указанные в документе, уже отрабатываются нашими партнерами», — сказал Ермак.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз начал работу над девятым пакетом антироссийских санкций.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Майкл Макфол,Еврокомиссия,ЕС,
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