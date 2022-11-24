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50 минут назад

Во Франции призвали Зеленского разделить Украину

Ura.Ru

Читатели французского издания Le Figaro призвали президента Украины Владимира Зеленского разделить Украину, уступив России территории. Подобные предложения появились после того, как украинский президент на заседании ООН осудил удары РФ по инфраструктуре Украины.

Во Франции призвали Зеленского разделить Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Кто ему скажет, что он не в супер продукции Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины», — написал al coreal core, комментируя новость Le Figaro.

К нему присоединился другой читатель, заявив, что Зеленский сам хочет продолжать этот вооруженный конфликт.

«Бедные украинцы, которым не повезло с этим клоуном!» — заключил он.

Следующий комментатор подхватил, написав, что Зеленский предпочел, чтобы жители Украины умирали.

«Зеленский кричит так громко, что его уже никто не слушает», — прокомментировал Hijokemqihuguy.

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Еще один пользователь отметил, что украинский лидер не перестанет требовать денег и оружия у Запад, говоря об ущербе из-за конфликта, который «он хочет видеть глобальным».

«А отказ от переговоров — это что, благотворительность?» — задался вопросом пользователь Omar.

Ранее сообщалось о ракетной атаке со стороны РФ по украинской инфраструктуре. Позже В Минобороны России опровергли причастность к ударам ВС РФ. Согласно заявлениям ведомства, вина лежит на ПВО Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Верховный суд,Минобороны России,Netflix,ООН,
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