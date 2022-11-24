Лукашенко назвал виновников расстрела российских военнопленных

Расстрел российских военнослужащих в украинском плену был необходим для эскалации конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предположил, что ВСУ пошли на это по указке американских властей. Об этом пишет БЕЛТА.

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Отмечается, что Лукашенко рассказал о международной повестке на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Глава государства пояснил, что ввод белорусских вооруженных сил на территорию Украины не рассматривается. Он объяснил это тем, что вступление Минска в конфликт предположительно приведет к негативным последствиям.

По его мнению, сейчас необходима не военная эскалация, а переговоры. Он добавил, что дипломатам мешают те, кто не заинтересован в мирном решении конфликта.

Лукашенко полагает, что следует прямо говорить об этом мировой общественности. Он пояснил, что необходимо «выставить Украину и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру».