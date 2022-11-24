Лукашенко назвал виновников расстрела российских военнопленных

Расстрел российских военнослужащих в украинском плену был необходим для эскалации конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предположил, что ВСУ пошли на это по указке американских властей. Об этом пишет БЕЛТА.
Отмечается, что Лукашенко рассказал о международной повестке на полях саммита ОДКБ в Ереване.
Глава государства пояснил, что ввод белорусских вооруженных сил на территорию Украины не рассматривается. Он объяснил это тем, что вступление Минска в конфликт предположительно приведет к негативным последствиям.
По его мнению, сейчас необходима не военная эскалация, а переговоры. Он добавил, что дипломатам мешают те, кто не заинтересован в мирном решении конфликта.
Лукашенко полагает, что следует прямо говорить об этом мировой общественности. Он пояснил, что необходимо «выставить Украину и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру».
По оценке президента Белоруссии, целям дальнейшей эскалации противостояния на Украине служит и расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, предпринятый предположительно по указке американских властей.