Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Градоначальник также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.