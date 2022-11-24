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26 минут назад

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

News.ru

Киевсовет проголосовал за присвоение Борису Джонсону звания почетного гражданина города.

Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Градоначальник также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.

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Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева, — написал Кличко.

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