Борис Джонсон стал почетным гражданином Киева

Киевсовет проголосовал за присвоение Борису Джонсону звания почетного гражданина города.
Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Градоначальник также поблагодарил британского политика за поддержку страны и отметил, что ждет его с личным визитом для вручения награды.
Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева, — написал Кличко.