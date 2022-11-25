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41 минуту назад

CNN: Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия Путина

Ura.Ruиещё 1

Откладывание военного вторжения Турции в Сирию может быть связано с отказом президента России Владимира Путина давать свое согласие турецкому президенту Реджепу Эрдогану на проведение военной операции. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

CNN: Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия Путина
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Эрдоган не стал выполнять свое обещание вторгнуться [в Сирию], потому что он не получил зеленый свет от президента России Владимира Путина», — сказано в материале телеканала. Автор материала добавил, что согласие российского лидера здесь столь важно по той простой причине, что Россия в Сирии имеет большое военное присутствие. «Мы постарались убедить своих турецких коллег воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций», — цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев RT.

Эрдоган заявил, что операцией в Сирии и Ираке Турция “заботится о себе”

По мнению директора турецкой исследовательской программы в вашингтонском институте Сонера Чагаптая, Россия никогда не даст свое согласие на проведение военной операции Турции на территории Сирии. Это объясняется тем, что РФ заинтересована в диалоге между турецким лидером Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом и заключению глобального рукопожатия между ними.

Ранее сообщалось, что Россия готова организовать встречу президента Турции Реджепа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада. Также в Минобороны РФ рассказали об обсуждении ситуации на севере Сирии между министрами обороны России и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром. При этом Эрдоган считает, что Турция может решать проблемы исходящей с севера Сирии угрозы в сфере безопасности по своему усмотрению, сообщает телеканал 360.

В мире,Александр Лаврентьев,Башар Асад,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Минобороны России,Телеканал "360° Подмосковье",
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