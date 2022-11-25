CNN: Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия Путина

«Эрдоган не стал выполнять свое обещание вторгнуться [в Сирию], потому что он не получил зеленый свет от президента России Владимира Путина», — сказано в материале телеканала. Автор материала добавил, что согласие российского лидера здесь столь важно по той простой причине, что Россия в Сирии имеет большое военное присутствие. «Мы постарались убедить своих турецких коллег воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций», — цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев RT.