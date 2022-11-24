В Пекине произошла одна из самых масштабных вспышек COVID-19

Замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Лю Сяофэн в ходе специального брифинга призвал жителей города без крайней необходимости не покидать дома из-за одной из самых масштабных вспышек коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
«Необходимо сократить общественную активность, снизить перемещения людей между районами, использовать гибкий рабочий график и обучение онлайн», — сказал он, призвав не покидать районы проживания, не выходить из дома и не собираться без крайней необходимости.
Лю Сяофэн также попросил жителей незамедлительно обращаться в медучреждения при появлении малейших симптомов.