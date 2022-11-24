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1 час назад

Власти Пекина призвали жителей не покидать дома без необходимости из-за вспышки COVID-19

Газета.Ru

Замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Лю Сяофэн в ходе специального брифинга призвал жителей города без крайней необходимости не покидать дома из-за одной из самых масштабных вспышек коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

В Пекине произошла одна из самых масштабных вспышек COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Необходимо сократить общественную активность, снизить перемещения людей между районами, использовать гибкий рабочий график и обучение онлайн», — сказал он, призвав не покидать районы проживания, не выходить из дома и не собираться без крайней необходимости.

Лю Сяофэн также попросил жителей незамедлительно обращаться в медучреждения при появлении малейших симптомов.

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