В Пекине произошла одна из самых масштабных вспышек COVID-19

Замглавы Центра по контролю и профилактике заболеваний Пекина Лю Сяофэн в ходе специального брифинга призвал жителей города без крайней необходимости не покидать дома из-за одной из самых масштабных вспышек коронавируса с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.