Меркель призналась в невозможности повлиять на Путина

«Кое-кто возражал, и у меня уже не было сил самоутверждаться... Я спрашивала других членов совета: "Почему бы вам не выйти вперед?" Один сказал: "Это слишком для меня". Другой только пожал плечами... То же самое было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было очень ясным: "Что касается силовой политики, все кончено". Для Путина важна только власть», — поделилась экс-канцлер ФРГ.