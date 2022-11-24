В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
2 часа назад

Меркель призналась в невозможности повлиять на Путина

Lenta.ru

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не видела возможности объединить страны Европейского союза и повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы предотвратить начало боевых действий на Украине. В этом она призналась в интервью газете Spiegel.

Меркель призналась в невозможности повлиять на Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она поделилась, что пыталась наладить контакты с Путиным после его встречи с президентом США Джо Байденом летом 2021 года. Кроме того, Меркель хотела начать «независимый европейский формат дискуссии с Путиным и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном» в Совете ЕС.

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

«Кое-кто возражал, и у меня уже не было сил самоутверждаться... Я спрашивала других членов совета: "Почему бы вам не выйти вперед?" Один сказал: "Это слишком для меня". Другой только пожал плечами... То же самое было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было очень ясным: "Что касается силовой политики, все кончено". Для Путина важна только власть», — поделилась экс-канцлер ФРГ.

При этом она не жалеет, что предпочла уйти с должности: Меркель полагает, что заняться решением проблем должен был кто-то новый. Она подчеркнула, что речь не только об Украине, но также о Приднестровье и Молдавии, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии.

«Пришло время для нового подхода», — подчеркнула она.

В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совет Европы,ЕС,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители