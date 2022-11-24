Мэр Харькова получил штраф за использование русского языка

Мэр Харькова Игорь Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире национального телемарафона. Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень в Facebook(запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским главой Игорем Тереховым», — написал он.

Омбудсмен уточнил, что за нарушение указанного закона предусмотрен штраф в размере 3400 гривен (около 92 долларов). Кроме того, Кремень издал постановление о «наложении административного взыскания в виде предупреждения» за ведение социальных сетей Терехова не на государственном языке.