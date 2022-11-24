В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
25 минут назад

Мэр Харькова получил штраф за использование русского языка

Lenta.ru

Мэр Харькова Игорь Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире национального телемарафона. Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень в Facebook(запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мэр Харькова получил штраф за использование русского языка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским главой Игорем Тереховым», — написал он.

Омбудсмен уточнил, что за нарушение указанного закона предусмотрен штраф в размере 3400 гривен (около 92 долларов). Кроме того, Кремень издал постановление о «наложении административного взыскания в виде предупреждения» за ведение социальных сетей Терехова не на государственном языке.

27 октября в республике впервые оштрафовали за нарушение закона о государственном языке. На доцента Национального авиационного университета кто-то из студентов написал донос, в котором утверждалось, что он вел пары не на украинском.

В мире,Игорь Терехов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители