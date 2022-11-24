Байден поздравил президента Республики Сербской с несуществующим праздником

«Босния и Герцеговина никогда не была в худшем состоянии и более разделенной, чем сегодня, разрушен конституционный, Дейтонский порядок. <...> Между тем вчера мы имели возможность снова наблюдать игнорирование ситуации, господин Байден направил поздравление с праздником Боснии и Герцеговины. У Боснии и Герцеговины нет праздника 25-го числа, это не праздник БиГ, это мусульманский праздник, это даже не хорватский праздник, а по существу он никогда не был нашим», – рассказал Милорад Додик на совместной пресс-конференции с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович и президентом Сербии Александаром Вучичем.



Он также добавил, что воспринял эту ситуацию как «унизительную». «В связи с этим господину Байдену, который поздравил с этим праздником, я говорю, что меня не надо с этим праздником поздравлять, я его не праздную и не желаю, чтобы меня таким образом кто-то унижал, пусть даже и Байден, шлет мне сообщение в "день" Боснии и Герцеговины, которого не существует. Так и живем в этом абсурдном времени», – заявил президент Республики Сербской.