Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на штраф, который на него наложили власти Украины, продолжит обращаться к местным жителям на русском языке, пишет ТАСС.

Фото: Sergiy Bobok/Wikimedia Commons Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

По его словам, подавляющее большинство жителей города, 80 процентов, говорит по-русски, поэтому он отказывается обращаться к ним по-украински.

«Официально буду говорить на украинском языке, а что касается моего диалога с харьковчанами, я буду говорить на русском языке», — подчеркнул он.

По мнению политика, в этом вопросе необходимо быть осторожным.