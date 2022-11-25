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3 часа назад

Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински

Lenta.ruиещё 3

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, несмотря на штраф, который на него наложили власти Украины, продолжит обращаться к местным жителям на русском языке, пишет ТАСС.

Мэр Харькова отказался обращаться к горожанам по-украински
Фото: Sergiy Bobok/Wikimedia CommonsSergiy Bobok/Wikimedia Commons

По его словам, подавляющее большинство жителей города, 80 процентов, говорит по-русски, поэтому он отказывается обращаться к ним по-украински.

«Официально буду говорить на украинском языке, а что касается моего диалога с харьковчанами, я буду говорить на русском языке», — подчеркнул он.

По мнению политика, в этом вопросе необходимо быть осторожным.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что Терехов получил штраф за использование русского языка в эфире национального телемарафона. Его обвинили в нарушении закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В качестве наказания предусмотрен штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 92 долларов).

В мире,Соцсети,Русский язык,Игорь Терехов,
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