Глава Еврокомиссии заявила о мощном западном «ударе» по России

Евросоюз ведет активную работу по формированию девятого пакета санкций против Москвы из-за украинского конфликта, заявила в четверг, 24 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Отмечается, что об очередных ограничительных мерах против России она рассказала на пресс-конференции в Финляндии.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность [продолжать военный конфликт] с Украиной», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница добавила, что в ЕК работают «на полной скорости над девятым пакетом санкций».

Глава ЕК анонсировала, что в ближайшее время в рамках G7 якобы будет одобрен механизм искусственного регулирования цен на российскую нефть.

Европа не успокоится, пока Киев не одержит победу в противостоянии с Россией, резюмировала она.