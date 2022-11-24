Глава Еврокомиссии заявила о мощном западном «ударе» по России

Евросоюз ведет активную работу по формированию девятого пакета санкций против Москвы из-за украинского конфликта, заявила в четверг, 24 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.
Отмечается, что об очередных ограничительных мерах против России она рассказала на пресс-конференции в Финляндии.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы ударить по России там, где это больно, чтобы еще больше ослабить ее способность [продолжать военный конфликт] с Украиной», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Чиновница добавила, что в ЕК работают «на полной скорости над девятым пакетом санкций».
Глава ЕК анонсировала, что в ближайшее время в рамках G7 якобы будет одобрен механизм искусственного регулирования цен на российскую нефть.
Европа не успокоится, пока Киев не одержит победу в противостоянии с Россией, резюмировала она.
Напомним, что в октябре Евросоюз ввел против РФ восьмой пакет рестрикций. В него вошли ограничения на торговлю сталью.