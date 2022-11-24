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4 часа назад

В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы

В Харьковской области произошли взрывы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал издания Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — сказано в сообщении. Данных о количестве взрывов и местах, где они произошли, не приводится. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

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