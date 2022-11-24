В Алжире приговорили к смерти 49 линчевателей

49 человек приговорили к смертной казни в Алжире. Все они участвовали в жестоком самосуде на городской площади. Об этом сообщает местный информационный портал «Ан-Нахар».

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Преступление было совершено в августе. Толпа местных жителей поймала Джамеля Бенсмаила, которого заподозрили в поджоге леса. Линчеватели избили мужчину на городской площади, после чего сожгли. Спасти мужчину не удалось, в ходе попыток вытащить Бенсмаила из пламени пострадало несколько полицейских.

«Уголовный суд первой инстанции в Дар-эль-Бейда, сегодня, в четверг, вынес 49 обвиняемым по делу об убийстве и надругательствах над телом покойного молодого человека смертный приговор», – сообщает источник.

Уточняется, что ещё 22 человека были приговорены к различным тюремным срокам.