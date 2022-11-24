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1 час назад

Британцы раскритиковали слова Джереми Ханта о Путине

Елена Прошина

Читателей газеты The Telegraph высказались с критикой в сторону предложения главы британского казначейства Джереми Ханта.

Британцы раскритиковали слова Джереми Ханта о Путине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал жителей Великобритании экономить энергопотребление, чтобы «победить Путина». Об этом сообщает «ИноСМИ».

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Многие пользователи сайта высказали предположение, что правительство Великобритании попросту пытается скрыть собственную некомпетентность. Своим негодованием читатели поделились в комментариях.

«Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту – это переговоры», «они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике», «покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера», – написали недовольные пользователи The Telegraph.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone.

В мире,Владимир Путин,
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