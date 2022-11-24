Британцы раскритиковали слова Джереми Ханта о Путине

«Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту – это переговоры», «они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике», «покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера», – написали недовольные пользователи The Telegraph.