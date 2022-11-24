Британцы раскритиковали слова Джереми Ханта о Путине

Читателей газеты The Telegraph высказались с критикой в сторону предложения главы британского казначейства Джереми Ханта.
Он призвал жителей Великобритании экономить энергопотребление, чтобы «победить Путина». Об этом сообщает «ИноСМИ».
Многие пользователи сайта высказали предположение, что правительство Великобритании попросту пытается скрыть собственную некомпетентность. Своим негодованием читатели поделились в комментариях.
«Какая глупость! Лучший способ положить конец конфликту – это переговоры», «они просто заговаривают нам зубы и отвлекают внимание от полного отсутствия планирования в британской энергетике», «покажите пример: отключите отопление в кабинете министров и наденьте свитера», – написали недовольные пользователи The Telegraph.
Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone.