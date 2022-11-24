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1 час назад

Express: Макрон может наложить вето на кандидатуру главы МО Британии на пост генсека НАТО

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон может наложить вето на кандидатуру главы британской минобороны Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО, пишет издание Express.

Макрон может наложить вето на кандидатуру главы МО Британии на пост генсека НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее газета New York Times назвала возможных кандидатов на этот пост после истечения полномочий Йенса Столтенберга. В числе таких лиц были названы вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Капутова, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и текущий руководитель министерства обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Макрона встретили с яростью после того, как появилась информация о том, что президент Франции пытается наложить вето на (кандидатуру) Бена Уоллеса, которую рассматривают на пост генерального секретаря НАТО», - говорится в публикации.

Авторы статьи, не делая ссылок на источники, пишут, что Франция выступит против любых кандидатов от Британии и Турции.

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