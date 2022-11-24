Вучич предупредил о последствиях введения антироссийских санкций

«Если введем санкции в отношении России, на следующий день похвалили бы нас, похлопали по плечам, а еще через день бы выступили с новой резолюцией, которой бы потребовали необходимость признания Косово и продолжили бы с другими требованиями», - уверен Вучич.

Внешнеполитический комитет Европарламента ранее постановил, что прогресс в переговорах о Сербии в ЕС возможен только в том случае, если страна присоединится к санкциям против России.

Перед этим Еврокомиссия выпустила отчет за 2022 год, в котором говорится о «значительном падении» уровня согласованности внешних политик Сербии и ЕС. За последние два года этот показатель упал с 64 до 45 процентов. Сербия - единственный кандидат в ЕС, не поддержавший санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич Белград пообещал не вводить санкции до тех пор, «пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».