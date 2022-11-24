Вучич предупредил о последствиях введения антироссийских санкций

В случае введения санкции против России от Белграда тут же потребуют признать независимость самопровозглашенной республики Косово.
Такое мнение высказал сербский президент Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.
Вучич напонил, что ЕС добивается от Сербии признания Косово, а требование 79% европарламентариев, которые поддержали Приштину, - это важнейшее послание.
«Если введем санкции в отношении России, на следующий день похвалили бы нас, похлопали по плечам, а еще через день бы выступили с новой резолюцией, которой бы потребовали необходимость признания Косово и продолжили бы с другими требованиями», - уверен Вучич.
Внешнеполитический комитет Европарламента ранее постановил, что прогресс в переговорах о Сербии в ЕС возможен только в том случае, если страна присоединится к санкциям против России.
Перед этим Еврокомиссия выпустила отчет за 2022 год, в котором говорится о «значительном падении» уровня согласованности внешних политик Сербии и ЕС. За последние два года этот показатель упал с 64 до 45 процентов. Сербия - единственный кандидат в ЕС, не поддержавший санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич Белград пообещал не вводить санкции до тех пор, «пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».