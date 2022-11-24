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5 часов назад

Вучич предупредил о последствиях введения Сербией антироссийских санкций

Алиса Селезнёва

В случае введения санкции против России от Белграда тут же потребуют признать независимость самопровозглашенной республики Косово.

Вучич предупредил о последствиях введения антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое мнение высказал сербский президент Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

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Вучич напонил, что ЕС добивается от Сербии признания Косово, а требование 79% европарламентариев, которые поддержали Приштину, - это важнейшее послание.

«Если введем санкции в отношении России, на следующий день похвалили бы нас, похлопали по плечам, а еще через день бы выступили с новой резолюцией, которой бы потребовали необходимость признания Косово и продолжили бы с другими требованиями», - уверен Вучич.

Внешнеполитический комитет Европарламента ранее постановил, что прогресс в переговорах о Сербии в ЕС возможен только в том случае, если страна присоединится к санкциям против России.

Перед этим Еврокомиссия выпустила отчет за 2022 год, в котором говорится о «значительном падении» уровня согласованности внешних политик Сербии и ЕС. За последние два года этот показатель упал с 64 до 45 процентов. Сербия - единственный кандидат в ЕС, не поддержавший санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич Белград пообещал не вводить санкции до тех пор, «пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность».

В мире,Александр Вучич,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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