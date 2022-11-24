Жителя Нарвы депортировали из Эстонии после поездки в РФ

Жителя Нарвы с российским паспортом и видом на жительство в Эстонии депортировали после поездки в Россию. Как сообщает «Фонтанка», мужчине запретили въезд в Эстонию и Шенгенскую зону на 5 лет.
По словам 66-летнего Сергея Непримерова, он переехал в Эстонию вместе с родителями, когда ему было всего 8 лет. Вид на жительство ему предоставили в 1999 году, а на протяжении 25 лет он работал водителем нарвских электростанций. К 66 годам мужчине назначили эстонскую и российскую пенсии.
30 сентября Сергей вылетел в российский Ивангород, чтобы посетить похороны своего друга. По возвращении в страну на контрольно-пропускном пункте мужчине выдали бумагу о депортации.
«Меня на границе задержали, и буквально в течение полутора часов пришел человек из миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза», — рассказал Непримеров.
На вопрос, какую опасность он может представлять, мужчине заявили, что он активно участвовал в организации мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной. Ранее Сергей принимал участие в акции «Бессмертный полк» и параде на 9 мая. Сам Непримеров подчеркнул, что они согласовывались с местной администрацией.
При лишении вида на жительство эстонские власти также заявили, что Сергей «длительное время распространял и поддерживал враждебную пропаганду РФ, целью которой является создание о странах Прибалтики и Украины ложного представления как о нацистских и милитаристских государствах», действия которых якобы не поддерживают народы этих стран.