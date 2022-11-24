В Эстонии начали подбирать места для бомбоубежищ

Правительство Эстонии начало в срочном порядке подбирать места для бомбоубежищ в связи с опасениями из-за якобы возможного нападения России на эту страну. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.
«Десять лет назад преобладало мнение, что больше не будет обычных боев, не будет ракет. То, что сегодня нет войны, не означает, что нам не нужно готовиться к худшему», — сказал он.
По данным агентства, власти изучают общественные здания, торговые центры и школы в поиске подходящих объектов. С лета на многих зданиях появились специальные знаки — синие треугольники на оранжевом фоне, которые обозначают общественные убежища.
Ляэнеметс отметил, что на протяжении 30 лет Эстония пренебрегала вопросом оборудования бомбоубежищ и поэтому на создание сети таких укрытий «уйдут десятилетия».
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны готовят новый закон о защите гражданского населения, планируя увеличить число бомбоубежищ.