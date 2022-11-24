В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
6 часов назад

Bloomberg: в Эстонии подбирают места для бомбоубежищ из-за опасений нападения России

Газета.Ruиещё 2

Правительство Эстонии начало в срочном порядке подбирать места для бомбоубежищ в связи с опасениями из-за якобы возможного нападения России на эту страну. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса.

В Эстонии начали подбирать места для бомбоубежищ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Десять лет назад преобладало мнение, что больше не будет обычных боев, не будет ракет. То, что сегодня нет войны, не означает, что нам не нужно готовиться к худшему», — сказал он.

По данным агентства, власти изучают общественные здания, торговые центры и школы в поиске подходящих объектов. С лета на многих зданиях появились специальные знаки — синие треугольники на оранжевом фоне, которые обозначают общественные убежища.

Ляэнеметс отметил, что на протяжении 30 лет Эстония пренебрегала вопросом оборудования бомбоубежищ и поэтому на создание сети таких укрытий «уйдут десятилетия».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что власти страны готовят новый закон о защите гражданского населения, планируя увеличить число бомбоубежищ.

В мире,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители