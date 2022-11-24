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6 часов назад

В Польше рассказали о «подарке Путину» со стороны Киева

Мария Иванова

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий призвал Украину принести извинения за происшествие с ракетой. Об этом сообщает Polsat News.

В Польше рассказали о «подарке Путину» со стороны Киева
Фото: DPA/TACCDPA/TACC

«Отсутствие извинений - подарок Путину», - заявил Чарнецкий.

По его мнению, отказ Киеве от ответственности - «это очень плохое решение». И Польша должна открыто сказать об этом «своим украинским соседям и друзьям», считает Чарнецкий.

«Я не понимаю, в чем смысл делать вид, что это ответственность русских, даже когда американская разведка четко заявила, чья это вина. Я понимаю все обстоятельства, что это было непреднамеренно, но факт остается фактом», - подчеркнул евродепутат.

По его мнению, Россия будет использовать такие ситуации, чтобы рассорить украинцев и поляков.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

США возложили ответственность за падение ракет в Польше на Россию

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.

Позже в НАТО дали свою предварительную оценку, согласно ей, в Польше упала ракета ПВО Украины.

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