В Польше рассказали о «подарке Путину» со стороны Киева

Депутат Европарламента от Польши Рышард Чарнецкий призвал Украину принести извинения за происшествие с ракетой. Об этом сообщает Polsat News.

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«Отсутствие извинений - подарок Путину», - заявил Чарнецкий.

По его мнению, отказ Киеве от ответственности - «это очень плохое решение». И Польша должна открыто сказать об этом «своим украинским соседям и друзьям», считает Чарнецкий.

«Я не понимаю, в чем смысл делать вид, что это ответственность русских, даже когда американская разведка четко заявила, чья это вина. Я понимаю все обстоятельства, что это было непреднамеренно, но факт остается фактом», - подчеркнул евродепутат.

По его мнению, Россия будет использовать такие ситуации, чтобы рассорить украинцев и поляков.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.