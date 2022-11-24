Обзор иноСМИ: «Пощечина всем полякам» и новая жертва потолка цен на газ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Пощечина всем полякам»: депутат о назначении Мельника в МИД Украины

Видео дня

Вице-спикер Сейма, депутат от Польской крестьянской партии (PSL) Петр Згожельский раскритиковал решение украинских властей назначить экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщает DoRzeczy.

Згожельский назвал назначение Мельника «ударом по сердцу волынских семей» и «пощечиной всем полякам». Депутат подчеркнул, что Мельник пытался представить преступления бандеровцев против поляков как преступления самих поляков. Назначение скандального украинского политика в Польше должны охарактеризовать как «провокацию», считает Згожельский. Варшава должна потребовать возобновления эксгумации жертв Волынской резни и «прекращения подобного рода провокаций».

«Потолок цен на газ ударит по рынку на 33 миллирада»

Европейская энергетическая биржа ICE предупредила, что трейдеры понесут дополнительные убытки в 33 миллиарда долларов, если Европа введет потолок цен на газ. Как пишет Financial Times, трейдерам придется выплатить столько в виде маржинальных платежей.

Производители и трейдеры, связанные с нидерландским газовым хабом TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. Такой скачок способен дестабилизировать рынок, считают в ICE. По данным Европейского центрального банка, маржинальные требования по свопам и фьючерсам, используемым производителями энергии, уже удвоились в 2022 году. Из-за этого многим компаниям пришлось брать кредиты и заключать больше сделок в частном порядке (в этом случае маржинальные требования ниже). По задумке Еврокомиссии, ограничение цен на газ в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров) будет применяться, если цены превышают эту отметку в течение двух недель.

«Жесткая позиция Санны Марин по деньгам российских олигархов»

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее польский коллега Матеуш Моравецкий в совместном заявлении призвали направить деньги российских граждан и компаний, попавших под санкции ЕС, на восстановление Украины. Об этом сообщает Kauppalehti.

В Финляндии много замороженных российских активов, отмечает издание, в том числе 261 тысяча тонн железных окатышей, фургон Mercedes-Benz Sprinter, яхты и два автомобиля Ford Fiesta. В общей сложности арестовано имущество на сумму около ста миллионов евро. Восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов евро, подчёркивает Kauppalehti.

Китайский город с крупнейшим заводом Apple закрыли на карантин

Китайский завод Чжэнчжоу, где находится крупнейший завод по производству iPhone, будет закрыт на картин в течение пяти дней из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

Контроль за передвижением будет введен в основных районах Чжэнчжоу с пятницы, 25 ноября, по 29 ноября. В среду, 23 ноября, город сообщил о 996 новых случаях заражения, за день до этого прирост заболевших составлял 813 человек. Ранее на заводе Foxconn по производству iPhone в Чжэнчжоу прошли масштабные протесты. Из-за ковида завод поддерживает замкнутый цикл - рабочие живут на территории предприятия, не покидая ее. Они пожаловались на обращение с заболевшими ковидом и на нехватку еды.

Украине предрекли трагедию зимой

Автор испанского портала Rebelión Фабрицио Казари заявил, что попытки Украины втянуть Запад в полномасштабный конфликт с Россией (к примеру, через ситуацию с падением ракеты в Польше) «раскрывает социопатический и криминальный профиль побежденного режима». По его мнению, ситуация на местах драматична для Киева: полстраны уже под снегом, без электричества и воды, но настоящая зима ожидается с декабря по март, «и тогда наступит трагедия».